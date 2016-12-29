Вдову А.Пиночета госпитализировали в Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вдова экс-диктатора Чили Аугусто Пиночета 94-летняя Лусия Ириарт госпитализирована в Сантьяго, УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Близкие вдовы экс-диктатора утверждают, что речь идет исключительно о медобследовании", - говорится в сообщении.
По информации CNN, женщина страдает от осложнений дыхательных путей. За последний год это ее четвертая госпитализация.
Две недели назад Лусия Ириарт была допрошена в качестве обвиняемой по делу о причастности ее бывшего фонда к финансовым махинациям. В четверг она публично опровергла эти обвинения.