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12 марта, 19:49 • 110146 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 144007 просмотра

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12 марта, 14:19 • 121962 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118732 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 148305 просмотра

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12 марта, 08:46 • 116108 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 122638 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130503 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140577 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144772 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Вдову А.Пиночета госпитализировали в Чили

Вдову А.Пиночета госпитализировали в Чили

Киев • УНН

 • 8171 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вдова экс-диктатора Чили Аугусто Пиночета 94-летняя Лусия Ириарт госпитализирована в Сантьяго, УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Близкие вдовы экс-диктатора утверждают, что речь идет исключительно о медобследовании", - говорится в сообщении.

По информации CNN, женщина страдает от осложнений дыхательных путей. За последний год это ее четвертая госпитализация.

Две недели назад Лусия Ириарт была допрошена в качестве обвиняемой по делу о причастности ее бывшего фонда к финансовым махинациям. В четверг она публично опровергла эти обвинения.

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