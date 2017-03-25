Вдова Д.Вороненкова поки залишиться в Україні - І.Пономарьов
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Дружина убитого колишнього депутата державної думи РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова поки залишиться в Україні. Про це повідомив екс-депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Поховали. Маша поки залишиться в Україні. 31-го вона буде співати українських пісень в пам'ять про свого коханого Дениса Вороненкова. Захоплююся нею. Сильна і горда. Гадів дістанемо. Тим більше, що імена відомі", - зазначив він.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, мати П.Паршова впізнала у вбитому кілері Д.Вороненкова свого сина.