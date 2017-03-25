Вдова Д.Вороненкова пока останется в Украине - И.Пономарев

"Похоронили. Маша пока останется в Украине. 31-го она будет петь украинские песни в память о своем любимом Денисе Вороненкове. Увлекаюсь ней. Сильная и гордая. Гадов достанем. Тем более, что имена известны", - отметил он.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, мать П.Паршова узнала в убитом киллере Д.Вороненкова своего сына.