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Вдень ворог бив артилерією і дронами по Нікопольщині: пошкоджені будинки та лінія електропередач

Київ • УНН

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Російські війська обстріляли Нікопольський район артилерією та дронами-камікадзе. Пошкоджено інфраструктуру, будинки, магазин та ЛЕП, знищено парник. Жертв немає.

Ворог протягом дня завдавав ударів по Нікопольщині із артилерії, дронами-камікадзе і скидав боєприпаси з БпЛА. Пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки, магазин, лінія електропередач, а також знищений парник. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Ворог атакував Нікопольщину, застосовуючи різну зброю. Обстрілював з артилерії. Бив дронами-камікадзе і скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки, магазин, лінія електропередач. Знищений парник

 - повідомив Лисак.

Він додав, що обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо

Вранці загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Атаковано райцентр, Марганецьку і Мирівську громади, постраждалих немає, збитки уточнюються.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна

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