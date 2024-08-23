Вдень ворог бив артилерією і дронами по Нікопольщині: пошкоджені будинки та лінія електропередач
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський район артилерією та дронами-камікадзе. Пошкоджено інфраструктуру, будинки, магазин та ЛЕП, знищено парник. Жертв немає.
Ворог протягом дня завдавав ударів по Нікопольщині із артилерії, дронами-камікадзе і скидав боєприпаси з БпЛА. Пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки, магазин, лінія електропередач, а також знищений парник. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Ворог атакував Нікопольщину, застосовуючи різну зброю. Обстрілював з артилерії. Бив дронами-камікадзе і скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, 2 приватні будинки, магазин, лінія електропередач. Знищений парник
Він додав, що обійшлося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо
Вранці загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Атаковано райцентр, Марганецьку і Мирівську громади, постраждалих немає, збитки уточнюються.