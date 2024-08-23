Днем враг бил артиллерией и дронами по Никопольщине: повреждены дома и линия электропередач

Враг в течение дня наносил удары по Никопольщине из артиллерии, дронами-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Повреждены инфраструктура, 2 частных дома, магазин, линия электропередач, а также уничтожен парник. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Враг атаковал Никопольщину, применяя разное оружие. Обстреливал из артиллерии. Бил дронами-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Под ударом были Никополь, Мировская, Марганецкая, Покровская громады. Повреждены инфраструктура, 2 частных дома, магазин, линия электропередач. Уничтожен парник - сообщил Лысак.

Он добавил, что обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним,

Утром захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией. Атакованы райцентр, Марганецкая и Мировская громады, пострадавших нет, ущерб уточняется.