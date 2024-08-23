Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією: інформація уточнюється
Київ • УНН
Загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Атаковано райцентр, Марганецьку і Мирівську громади, постраждалих немає, збитки уточнюються.
Ворог кілька разів атакував Дніпропетровщину. Інформація щодо нанесених збитків уточнюється. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Минулої ночі та від самого ранку загарбники з використанням дронів-камікадзе та артилерії обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. За інформацією, атакували райцентр, а також Марганецьку і Мирівську громади.
На щастя, постраждалих серед мирного населення немає. Водночас, інформація про матеріальні збитки, завдані агресором, ще уточнюється.
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