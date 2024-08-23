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Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією: інформація уточнюється

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією: інформація уточнюється

Київ • УНН

 • 23279 перегляди

Загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Атаковано райцентр, Марганецьку і Мирівську громади, постраждалих немає, збитки уточнюються.

Ворог кілька разів атакував Дніпропетровщину. Інформація щодо нанесених збитків уточнюється. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Минулої ночі та від самого ранку загарбники з використанням дронів-камікадзе та артилерії обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. За інформацією, атакували райцентр, а також Марганецьку і Мирівську громади.

На щастя, постраждалих серед мирного населення немає. Водночас, інформація про матеріальні збитки, завдані агресором, ще уточнюється.

Війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: поранено 81-річну жінку22.08.24, 19:05 • 21863 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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