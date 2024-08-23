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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атаковал Днепропетровскую область дронами и артиллерией: информация уточняется

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 04:39  •  5823 просмотра

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Захватчики обстреляли Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией. Атакованы райцентр, Марганецкая и Мировская громады, пострадавших нет, ущерб уточняется.

Враг несколько раз атаковал Днепропетровскую область. Информация о нанесенном ущербе уточняется. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Прошлой ночью и с самого утра захватчики с использованием дронов-камикадзе и артиллерии обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. По информации, атаковали райцентр, а также Марганецкую и Мировскую громады.

К счастью, пострадавших среди мирного населения нет. В то же время, информация о материальном ущербе, нанесенном агрессором, еще уточняется.

Війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: поранено 81-річну жінку22 августа 2024, 16:05 • 19631 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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