Вчора відбулася зустріч родин заручників із представниками СБУ – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Вчора відбулася зустріч родин заручників із представниками міжвідомчого центру Служби безпеки України з питань пошуку зниклих безвісти і звільнення заручників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший віце-спікер ВР, учасниця мінських переговорів щодо врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко, передає УНН.
“...у четвер відбулася зустріч родин заручників з представниками всіх відомств і силових структур, що входять до міжвідомчого центру СБУ з питань пошуку зниклих безвісти і звільнення заручників. Всі структури усвідомлюють необхідність повної координацією своїх зусиль з СБУ , задля активізації пошуку зниклих і соціальної допомоги родинам зниклих та заручників”, — зазначила вона.
Повідомляється, що в зустрічі взяли участь волонтери, громадські діячі і представники церков , що допомагають в питанні пошуку, звільнення заручників та підтримці їхніх родин.
Як повідомляв УНН, СБУ звільнила з полону 3,1 тис. Українців.