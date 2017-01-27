Вчора відбулася зустріч родин заручників із представниками СБУ – І.Геращенко

“...у четвер відбулася зустріч родин заручників з представниками всіх відомств і силових структур, що входять до міжвідомчого центру СБУ з питань пошуку зниклих безвісти і звільнення заручників. Всі структури усвідомлюють необхідність повної координацією своїх зусиль з СБУ , задля активізації пошуку зниклих і соціальної допомоги родинам зниклих та заручників”, — зазначила вона.

Повідомляється, що в зустрічі взяли участь волонтери, громадські діячі і представники церков , що допомагають в питанні пошуку, звільнення заручників та підтримці їхніх родин.

Як повідомляв УНН, СБУ звільнила з полону 3,1 тис. Українців.