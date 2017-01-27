Вчера состоялась встреча семей заложников с представителями СБУ - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Вчера состоялась встреча семей заложников с представителями межведомственного центра Службы безопасности Украины по вопросам поиска пропавших без вести и освобождению заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, передает УНН.
"... В четверг состоялась встреча семей заложников с представителями всех ведомств и силовых структур, входящих до межведомственного центра СБУ по поиску пропавших без вести и освобождению заложников. Все структуры осознают необходимость полной координацией своих усилий с СБУ, для активизации поиска пропавших и социальной помощи семьям пропавших и заложников ", - отметила она.
Сообщается, что во встрече приняли участие волонтеры, общественные деятели и представители церквей, которые помогают в вопросе поиска, освобождения заложников и поддержке их семей.
Как сообщал УНН, СБУ освободила из плена 3,1 тыс. украинцев .