Вчера состоялась встреча семей заложников с представителями СБУ - И.Геращенко

"... В четверг состоялась встреча семей заложников с представителями всех ведомств и силовых структур, входящих до межведомственного центра СБУ по поиску пропавших без вести и освобождению заложников. Все структуры осознают необходимость полной координацией своих усилий с СБУ, для активизации поиска пропавших и социальной помощи семьям пропавших и заложников ", - отметила она.

Сообщается, что во встрече приняли участие волонтеры, общественные деятели и представители церквей, которые помогают в вопросе поиска, освобождения заложников и поддержке их семей.

Как сообщал УНН, СБУ освободила из плена 3,1 тыс. украинцев .