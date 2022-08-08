Вчора окупанти вдарили по Вінниччині ракетами "Кинджал" – Повітряні сили ЗСУ

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"7 серпня по військових об’єктах у Вінницькій області російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал". Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160", – ідеться у повідомленні.

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Х-47М "Кинджал" – найновіший тип ракет, які з'явилися на озброєнні армії рф у 2018 році. Їхня бойова частина важить 500 кг.

Після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. Під час заходу на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість приблизно 12 тисяч км/год.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дають змогу наявним у ЗСУ засобам ППО ефективно виявляти та знищувати її, повідомили у Повітряних силах.

Додали, що з 24 лютого 2022 року зафіксовано лише кілька бойових застосувань ракет цього типу, які ворог намагається використовувати по "надзвичайно важливих цілях".

Нагадаємо

Ввечері 7 серпня кілька російських ракет влучили у військові об'єкти Вінницької області, є постраждалі.