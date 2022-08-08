Вчера оккупанты ударили по Винницкой области ракетами "Кинжал" – Воздушные силы ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Вчера, 7 августа, российские оккупанты ударили по Винницкой области гиперзвуковыми ракетами Х-47М "Кинжал". Об этом в Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.
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"7 августа по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал". Основным носителем ракет этого типа является истребитель МиГ-31, также могут применяться бомбардировщики Ту-22М3 и Ту -160", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, Х-47М "Кинжал" – новейший тип ракет, которые появились на вооружении армии рф в 2018 году. Их боевая часть весит 500 кг.
После пуска из самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. Во время захода на цель по баллистической траектории может развивать скорость примерно 12 тысяч км/ч.
Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют имеющимся в ВСУ средствам ПВО эффективно обнаруживать и уничтожать ее, сообщили в Воздушных силах.
Добавили, что с 24 февраля 2022 года зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые враг пытается использовать по "чрезвычайно важным целям".
Напомним
Вечером 7 августа несколько российских ракет попали в военные объекты Винницкой области, есть пострадавшие.