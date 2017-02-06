Вчора бойові дії в Авдіївці тривали 11 годин з перервами - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Минулої доби в Авдіївці бойовики вели обстріли 11 годин з перервами, при чому застосовуючи і важке озброєння. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Вчора обстановка в Авдіївці розвивалася так само як і в суботу. Загалом бойові дії з перервами тривали близько 11 годин, при чому основне загострення почалося у другій половині дня і тривало до пізнього вечора. Водночас зазначимо, що до штурмових дій вчора ворог не вдавався", - сказав О.Мотузяник.
За його словами, під час кожного обстрілу, який вівся з боку Ясинуватої та Яковлівки противник застосовував важке озброєння.
"Зараз в Авдіївці пошкоджено 12 будинків. Разом з тим, тимчасові перерви між обстрілами принесли результат – наразі в місті поновлено електропостачання. Підрозділи ЗСУ займалися забезпеченням безпеки в місцях ремонту, а представники СММ ОБСЄ та СЦКК забезпечували перемир'я своїми дипломатичними зусиллями. Зараз в Авдіївці продовжують працювати мобільні пункти обігріву і роздачу гумдопомоги", - додав він.
Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.