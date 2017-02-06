Вчора бойові дії в Авдіївці тривали 11 годин з перервами - Міноборони

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Минулої доби в Авдіївці бойовики вели обстріли 11 годин з перервами, при чому застосовуючи і важке озброєння. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.