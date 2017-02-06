Вчера боевые действия в Авдеевке продолжались 11 часов с перерывами - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. За прошедшие сутки в Авдеевке боевики вели обстрелы 11:00 с перерывами, причем применяя и тяжелое вооружение. Об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Вчера обстановка в Авдеевке развивалась так же как и в субботу. В общем боевые действия с перерывами продолжались около 11 часов, причем основное обострение началось во второй половине дня и продолжалось до позднего вечера. В то же время отметим, что к штурмовым действиям вчера враг не прибегал" - сказал А.Мотузяник.
По его словам, во время каждого обстрела, который велся со стороны Ясиноватой и Яковлевки противник применял тяжелое вооружение.
"Сейчас в Авдеевке повреждены 12 домов. Вместе с тем, временные перерывы между обстрелами принесли результат - пока в городе восстановлено электроснабжение. Подразделения ВСУ занимались обеспечением безопасности в местах ремонта, а представители СММ ОБСЕ и СЦКК обеспечивали перемирие своими дипломатическими усилиями. Сейчас в Авдеевке продолжают работать мобильные пункты обогрева и раздача гумпомощи", - добавил он.
Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе.