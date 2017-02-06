Вчера боевые действия в Авдеевке продолжались 11 часов с перерывами - Минобороны

"Вчера обстановка в Авдеевке развивалась так же как и в субботу. В общем боевые действия с перерывами продолжались около 11 часов, причем основное обострение началось во второй половине дня и продолжалось до позднего вечера. В то же время отметим, что к штурмовым действиям вчера враг не прибегал" - сказал А.Мотузяник.

По его словам, во время каждого обстрела, который велся со стороны Ясиноватой и Яковлевки противник применял тяжелое вооружение.

"Сейчас в Авдеевке повреждены 12 домов. Вместе с тем, временные перерывы между обстрелами принесли результат - пока в городе восстановлено электроснабжение. Подразделения ВСУ занимались обеспечением безопасности в местах ремонта, а представители СММ ОБСЕ и СЦКК обеспечивали перемирие своими дипломатическими усилиями. Сейчас в Авдеевке продолжают работать мобильные пункты обогрева и раздача гумпомощи", - добавил он.

Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе.