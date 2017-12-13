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Вчительці, чий учень потонув у басейні на Закарпатті, оголосили про підозру

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Перечинським відділом Ужгородської місцевої прокуратури оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), вчительці з Київської області, яка допустила загибель свого учня у басейні однієї з баз відпочинку на Закарпатті. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

“Встановлено, що у липні 2017 року вчитель організувала поїздку учнів школи на відпочинок до Перечинського району. Педагог неналежним чином виконала свої професійні обов’язки, що призвело до смерті 12-річного учня, який потонув у басейні. Хлопчик, як встановлено судово-медичною експертизою, помер від заповнення дихальних шляхів водою”, — розповіла Попович.

Йдеться про трагічний випадок, який стався на одній із баз відпочинку в селі Лумшори Перечинського району. Учень із Білої Церкви приїхав до Закарпаття у складі туристичної групи. Діти купалися в басейні й не одразу побачили, що їхній товариш захлинувся і потребує допомоги.

Наразі досудове розслідування триває.

Як раніше повідомляв УНН, дитина загинула на базі відпочинку на Закарпатті.

Нагадаємо, на Закарпатті директор школи побив учня, прокуратура відкрила провадження.

Українські Національні Новини

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