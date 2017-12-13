Вчительці, чий учень потонув у басейні на Закарпатті, оголосили про підозру

“Встановлено, що у липні 2017 року вчитель організувала поїздку учнів школи на відпочинок до Перечинського району. Педагог неналежним чином виконала свої професійні обов’язки, що призвело до смерті 12-річного учня, який потонув у басейні. Хлопчик, як встановлено судово-медичною експертизою, помер від заповнення дихальних шляхів водою”, — розповіла Попович.

Йдеться про трагічний випадок, який стався на одній із баз відпочинку в селі Лумшори Перечинського району. Учень із Білої Церкви приїхав до Закарпаття у складі туристичної групи. Діти купалися в басейні й не одразу побачили, що їхній товариш захлинувся і потребує допомоги.

Наразі досудове розслідування триває.

Як раніше повідомляв УНН, дитина загинула на базі відпочинку на Закарпатті.

Нагадаємо, на Закарпатті директор школи побив учня, прокуратура відкрила провадження.