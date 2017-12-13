Учительнице, чей ученик утонул в бассейне на Закарпатье, объявили о подозрении

"Установлено, что в июле 2017 года учитель организовала поездку учеников школы на отдых в Перечинский район. Педагог ненадлежащим образом исполнила свои профессиональные обязанности, что привело к смерти 12-летнего ученика, который утонул в бассейне. Мальчик, как установлено судебно-медицинской экспертизой, умер от заполнения дыхательных путей водой", - рассказала Попович.

Речь идет о трагическом случае, который произошел на одной из баз отдыха в селе Лумшоры Перечинского района. Ученик из Белой Церкви приехал в Закарпатье в составе туристической группы. Дети купались в бассейне и не сразу увидели, что их товарищ захлебнулся и нуждается в помощи.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал УНН, ребенок погиб на базе отдыха на Закарпатье.

Напомним, на Закарпатье директор школы избил ученика, прокуратура открыла производство.