"Вчинки потрібно виправдовувати, адже хочеться бути на боці добра": нейродослідниця розповіла про основні принципи російської пропаганди

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«У людей є потреба захищати свої принципи і переконання та робити це в спосіб, коли ми самі для себе не виглядали би вбивцями і тиранами. Така в нас соціальна природа. Будь-які наші вчинки або події, які ми асоціюємо з собою, нам потрібно виправдовувати, адже хочеться бути на стороні добра. От пропаганда в контексті інформації, яку зараз створює русня, і дає можливість людям знайти пояснення жорстоких вчинків з боку росії, бо припідноситься це як добро», – повідомила нейродослідниця.

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Пропаганда – це форма або система комунікації, метою якої є поширення в суспільстві або групі людей певних світоглядів, тверджень або фактів. Проте ключовим є те, що пропаганда впливає на думку суспільства на користь певної справи. Окрім того, це одне інформативне повідомлення, наприклад, у Facebook. Це ціла система, що спрямована на те, аби люди з різних джерел отримували інформацію у легкій для сприйняття формі і яка би підтверджувала їхню позицію.

Як, наприклад, з вакцинацією. Якщо вихідна позиція людини – проти вакцинації, то в пропаганді вона легко знаходить підтвердження аналітиків, “факти”, якi ще більше посилюють її думку.

«Щодо війни. В них є установка, що ми братні народи і вихідці з однієї країни. Ті інформаційні повідомлення, що вони отримують, з одного боку підсилюють установку, що ми братні народи, а з іншого – показують, що зараз українці зазіхнули на дружбу, взаємодію і через використання російської мови почали вчиняти фізичне насилля. Тобто, одночасно вони і дають твердження, що підсилює упередження, яке створювалося роками, про єдину державу та братні народи, і роблять вкиди про жорстокість з боку українців. А це значить, що по відношенню до українців можна здійснювати злочини і їх виправдовувати», – зазначає експертка.

Окрім того, в пропаганді важливе й емоційне забарвлення подій. Така інформація краще закарбовується в пам’ять і несе значно сильніший вплив на свідомість.

«Будь-яка емоційно забарвлена історія у людей викликає почуття. Головний принцип пропаганди – викликати сильну емоцію. Коли пропагандисти через емоційні повідомлення викликають у населення, наприклад, співпереживання до людей, що нібито страждають від знущань за використання російської мови, вони таким чином пояснюють, що доводиться йти на певні міри заради порятунку інших», – розповідає нейродослідниця.

Окрім того, емоційно забарвлена інформація завжди краще запам'ятовується та потрапляє у довгострокову пам’ять. Тож сильні емоційні повідомлення росіяни сприймають легко і швидко їх запам’ятовують. І навіть якщо потім інформація спростовується, мозок уже не реагує. Бо ж зазвичай у пропаганді спростування інформації не становить емоційного навантаження. Відбулася когнітивна реакція після першого повідомлення, і її не відмінити.