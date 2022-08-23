"Вчинки потрібно виправдовувати, адже хочеться бути на боці добра": нейродослідниця розповіла про основні принципи російської пропаганди

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61498 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69344 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81396 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86832 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97377 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150561 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70857 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151043 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109762 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69423 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
46%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20465 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22049 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23351 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12366 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13277 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61498 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150561 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174674 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151043 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96332 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98949 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43520 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46907 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61508 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

"Вчинки потрібно виправдовувати, адже хочеться бути на боці добра": нейродослідниця розповіла про основні принципи російської пропаганди

Київ • УНН

 • 322861 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Принцип російської пропаганди полягає в тому, щоб одночасно і показувати братність народів росії та України, і робити вкиди про жорстокість українців щодо російськомовних. Таким чином пропаганда діє на ціль – виправдати злочини російської армії та отримувати підтримку таких дій серед росіян. Про це в коментарі УНН розповіла нейродослідниця Наталія Кадя.

"Вчинки потрібно виправдовувати, адже хочеться бути на боці добра": нейродослідниця розповіла про основні принципи російської пропаганди

Цитата

«У людей є потреба захищати свої принципи і переконання та робити це в спосіб, коли ми самі для себе не виглядали би вбивцями і тиранами. Така в нас соціальна природа. Будь-які наші вчинки або події, які ми асоціюємо з собою, нам потрібно виправдовувати, адже хочеться бути на стороні добра. От пропаганда в контексті інформації, яку зараз створює русня, і дає можливість людям знайти пояснення жорстоких вчинків з боку росії, бо припідноситься це як добро», – повідомила нейродослідниця.

Деталі

Пропаганда – це форма або система комунікації, метою якої є поширення в суспільстві або групі людей певних світоглядів, тверджень або фактів. Проте ключовим є те, що пропаганда впливає на думку суспільства на користь певної справи. Окрім того, це одне інформативне повідомлення, наприклад, у Facebook. Це ціла система, що спрямована на те, аби люди з різних джерел отримували інформацію у легкій для сприйняття формі і яка би підтверджувала їхню позицію.

Як, наприклад, з вакцинацією. Якщо вихідна позиція людини – проти вакцинації, то в пропаганді вона легко знаходить підтвердження аналітиків, “факти”, якi ще більше посилюють її думку.

«Щодо війни. В них є установка, що ми братні народи і вихідці з однієї країни. Ті інформаційні повідомлення, що вони отримують, з одного боку підсилюють установку, що ми братні народи, а з іншого – показують, що зараз українці зазіхнули на дружбу, взаємодію і через використання російської мови почали вчиняти фізичне насилля. Тобто, одночасно вони і дають твердження, що підсилює упередження, яке створювалося роками, про єдину державу та братні народи, і роблять вкиди про жорстокість з боку українців. А це значить, що по відношенню до українців можна здійснювати злочини і їх виправдовувати», – зазначає експертка.

Окрім того, в пропаганді важливе й емоційне забарвлення подій. Така інформація краще закарбовується в пам’ять і несе значно сильніший вплив на свідомість.

«Будь-яка емоційно забарвлена історія у людей викликає почуття. Головний принцип пропаганди – викликати сильну емоцію. Коли пропагандисти через емоційні повідомлення викликають у населення, наприклад, співпереживання до людей, що нібито страждають від знущань за використання російської мови, вони таким чином пояснюють, що доводиться йти на певні міри заради порятунку інших», – розповідає нейродослідниця.

Окрім того, емоційно забарвлена інформація завжди краще запам'ятовується та потрапляє у довгострокову пам’ять. Тож сильні емоційні повідомлення росіяни сприймають легко і швидко їх запам’ятовують. І навіть якщо потім інформація спростовується, мозок уже не реагує. Бо ж зазвичай у пропаганді спростування інформації не становить емоційного навантаження. Відбулася когнітивна реакція після першого повідомлення, і її не відмінити.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29