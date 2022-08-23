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"Поступки нужно оправдывать, ведь хочется быть на стороне добра": нейроисследовательница рассказала об основных принципах российской пропаганды

Киев • УНН

 • 322861 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Принцип российской пропаганды состоит в том, чтобы одновременно и показывать братство народов россии и Украины, и делать вбросы о жестокости украинцев по отношению к русскоязычным. Таким образом, пропаганда действует на цель – оправдать преступления российской армии и получать поддержку таких действий среди россиян. Об этом в комментарии УНН рассказала нейроисследовательница Наталья Кадя.

"Поступки нужно оправдывать, ведь хочется быть на стороне добра": нейроисследовательница рассказала об основных принципах российской пропаганды

Цитата

«У людей есть необходимость защищать свои принципы и убеждения и делать это способом, когда мы сами для себя не выглядели бы убийцами и тиранами. Такая у нас социальная природа. Любые наши поступки или события, которые мы ассоциируем с собой, нам нужно оправдывать, потому что хочется быть на стороне добра. Вот пропаганда в контексте информации, которую сейчас создают россияне, и дает возможность людям найти объяснение жестоких поступков со стороны россии, потому что преподносится это как добро», – сообщила нейроисследовательница.

Детали

Пропаганда – это форма или система коммуникации, целью которой является распространение в обществе или группе людей определенных мировоззрений, утверждений или фактов. Однако ключевым является то, что пропаганда влияет на мнение общества в пользу определенного дела. Кроме того, это одно информативное сообщение, например, в Facebook. Это целая система, которая направлена ​​на то, чтобы люди из разных источников получали информацию в легкой для восприятия форме и подтверждающей их позицию.

Как, например, с вакцинацией. Если исходная позиция человека – против вакцинации, то в пропаганде она легко находит подтверждение аналитиков, “факты”, еще больше усиливающие его мнение.

«Относительно войны. У них есть установка, что мы братские народы и выходцы из одной страны. Те информационные сообщения, которые они получают, с одной стороны усиливают установку, что мы братские народы, а с другой – показывают, что сейчас украинцы посягнули на дружбу, взаимодействие и через использование русского языка начали физическое насилие. То есть одновременно они и дают утверждение, что усиливает предвзятость, создававшуюся годами, о едином государстве и братских народах, и делают вбросы о жестокости со стороны украинцев. А это значит, что по отношению к украинцам можно совершать преступления и их оправдывать», – отмечает эксперт.

Кроме того, в пропаганде важна и эмоциональная окраска событий. Такая информация лучше запечатлевается в память и несет значительно более сильное влияние на сознание.

«Любая эмоционально окрашенная история у людей вызывает чувство. Главный принцип пропаганды – вызвать сильную эмоцию. Когда пропагандисты через эмоциональные сообщения вызывают у населения, например, сопереживание к людям, якобы страдающим от издевательств за использование русского языка, они таким образом объясняют, что приходится идти на определенные меры ради спасения других», – рассказывает нейроисследовательница.

Кроме того, эмоционально окрашенная информация всегда лучше запоминается и попадает в долгосрочную память. Поэтому сильные эмоциональные сообщения россияне воспринимают легко и быстро их запоминают. И даже если потом информация опровергается, мозг уже не реагирует. Ведь обычно в пропаганде опровержение информации не составляет эмоциональной нагрузки. Произошла когнитивная реакция после первого сообщения, и ее не отменить.

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