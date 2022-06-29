Вчені заявили, що ранньому предку людини може бути на мільйон років більше, ніж вважалося раніше

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Раніше вчені вважали, що вік африканського австралопітека, чиї залишки були знайдені в печерах Стеркфонтейн під Йоханнесбургом, складає 2,1-2,6 мільйонів років. Проте знахідки не вписувалися в хронологію, адже були інші дослідження, що вказували на те, що в цей час в тому регіоні перебуву інший вид – людина вміла (Homo habilis), перший представник роду Homo.

Для останнього дослідження вчені використали метод космогенного нуклидного датування. Він вивчає рівні рідкісниих ізотопів, які утворюються, коли кварцевмісні породи опромінювалися потоками високоенергетичних космічних часток. Їх радіоактивне розкладання допомагає встановити, коли каміння було захоронене в печері і коли воно опинилися поряд з останками предків людини.

Попереднє датування залишків було невірним через те, що вчені вимірювали вік мінеральних відкладів кальциту. Вони ж виявилися молодшими, ніж решта порід в печері.

У південноафриканських печерах було знайдено більше останків ранніх людей, ніж будь-де ще у світі. 1947 року тут і виявили майже повний череп печерної жінки, яку назвали "Місіс Плес".

Нагадаємо

В Йоганнесбурзі група палеонтологів на чолі з Лі Бергером з Університету Вітватерсранда виявила перший череп дитини виду Homo naledi.