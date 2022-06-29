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Вчені заявили, що ранньому предку людини може бути на мільйон років більше, ніж вважалося раніше

Вчені заявили, що ранньому предку людини може бути на мільйон років більше, ніж вважалося раніше

Київ • УНН

 • 277069 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Згідно з новим дослідженням, скам'янілі останки деяких найдавніших предків людства набагато старші, ніж вважалося раніше. Скам'янілості, включаючи останки стародавньої печерної жінки "Місіс Плес", були виявлені в печерах Південної Африки, відомих як "Колиска людства". Сучасні методи дослідження дозволяють припустити, що їм від 3,4 до 3,7 млн років. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Раніше вчені вважали, що вік африканського австралопітека, чиї залишки були знайдені в печерах Стеркфонтейн під Йоханнесбургом, складає 2,1-2,6 мільйонів років. Проте знахідки не вписувалися в хронологію, адже були інші дослідження, що вказували на те, що в цей час в тому регіоні перебуву інший вид – людина вміла (Homo habilis), перший представник роду Homo.

Для останнього дослідження вчені використали метод космогенного нуклидного датування. Він вивчає рівні рідкісниих ізотопів, які утворюються, коли кварцевмісні породи опромінювалися потоками високоенергетичних космічних часток. Їх радіоактивне розкладання допомагає встановити, коли каміння було захоронене в печері і коли воно опинилися поряд з останками предків людини.

Попереднє датування залишків було невірним через те, що вчені вимірювали вік мінеральних відкладів кальциту. Вони ж виявилися молодшими, ніж решта порід в печері.

У південноафриканських печерах було знайдено більше останків ранніх людей, ніж будь-де ще у світі. 1947 року тут і виявили майже повний череп печерної жінки, яку назвали "Місіс Плес".

Нагадаємо

В Йоганнесбурзі група палеонтологів на чолі з Лі Бергером з Університету Вітватерсранда виявила перший череп дитини виду Homo naledi.

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