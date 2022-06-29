Ученые заявили, что раннему предку человека может быть на миллион лет больше, чем считалось ранее

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Согласно новому исследованию, окаменевшие останки некоторых древнейших предков человечества гораздо старше, чем считалось ранее. Окаменелости, включая останки древней пещерной женщины "Миссис Плес", были обнаружены в пещерах Южной Африки, известных как "Колыбель человечества". Современные методы исследования позволяют предположить, что им от 3,4 до 3,7 млн лет. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Ранее ученые считали, что возраст африканского австралопитека, чьи остатки были найдены в пещерах Стеркфонтейна под Йоханнесбургом, составляет 2,1-2,6 миллионов лет. Однако находки не вписывались в хронологию, ведь были другие исследования, указывавшие на то, что в это время в том регионе находится другой вид – человек умелый (Homo habilis), первый представитель рода Homo.

Для последнего исследования ученые использовали метод космогенного нуклидного датирования. Он изучает уровни редких изотопов, которые образуются, когда кварцевые породы облучались потоками высокоэнергетических космических частиц. Их радиоактивное разложение помогает установить, когда камни были захоронены в пещере и когда они оказались рядом с останками предков человека.

Предварительная датировка остатков была неверной из-за того, что ученые измеряли возраст минеральных отложений кальцита. Они же оказались моложе остальных пород в пещере.

В южноафриканских пещерах было найдено больше останков ранних людей, чем где бы то ни было в мире. 1947 года здесь обнаружили почти полный череп пещерной женщины, которую назвали "Миссис Плес".

Напомним

В Йоханнесбурге группа палеонтологов во главе с Ли Бергером из Университета Витватерсранда обнаружила первый череп ребенка вида Homo naledi.

Украинские Национальные Новости

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