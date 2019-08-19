Вчені успішно застосували МДМА в лікуванні алкоголізму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Дослідники з Брістоля вперше вивчили застосування невеликих доз МДМА в лікуванні алкоголізму і заявили про безпеку подібної терапії. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Вчені прийшли до висновку, що застосування речовини разом з психотерапією ефективніше в лікуванні алкогольної залежності, ніж інші методи. Уточнюється, що серед добровольців майже не було рецидивів, також не спостерігалося шкідливого впливу на психіку або фізичний стан.
У лікуванні алкоголізму важко уникнути рецидивів. Як би не намагалися медики, 89% алкоголіків повертаються до шкідливої звички протягом трьох років після позбавлення від залежності. Вісім з десяти британців, які зловживають алкоголем, не виліковуються назавжди, йдеться в статті.
У тестуванні нового методу взяли участь 11 добровольців. За їх здоров’ям спостерігали протягом дев’яти місяців. За цей час до залежності повернулася одна людина, п’ятеро стали непитущими, останні випивають час від часу, але не доходять до стадії алкоголізму, зазначили автори дослідження.
Найчастіше коріння алкоголізму — це психологічні травми і страхи, і МДМА в поєднанні з психотерапією допомагає пацієнтам з ними впоратися, стверджують дослідники.
На першому етапі тестування вони довели, що подібна терапія під наглядом лікарів безпечна для пацієнтів. На наступних етапах вчені порівняли ефективність МДМА та плацебо. Досліди проводилися в лікарні, поруч з пацієнтами на всіх етапах перебували психіатри і наркологи.
МДМА в поєднанні з психотерапією застосовувалося в США з 1970-го по 1985 роки, а також в Швейцарії до 1993 року.
У 2017 році американський “споживнагляд” присвоїв психотерапії з використанням MDMA статус “проривної”.
Варто також нагадати, що вчені провели успішний експеримент зі зниження тривожності за допомогою психоделіків.