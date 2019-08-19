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Ученые успешно применили МДМА в лечении алкоголизма

Ученые успешно применили МДМА в лечении алкоголизма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Исследователи из Бристоля впервые изучили применение небольших доз МДМА в лечении алкоголизма и заявили о безопасности подобной терапии. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Ученые пришли к выводу, что применение вещества вместе с психотерапией эффективнее в лечении алкогольной зависимости, чем другие методы. Уточняется, что среди добровольцев почти не было рецидивов, также не наблюдалось вредного воздействия на психику или физическое состояние.

В лечении алкоголизма трудно избежать рецидивов. Как бы ни старались медики, 89 % алкоголиков возвращаются к вредной привычке в течение трех лет после избавления от зависимости. Восемь из десяти британцев, злоупотребляющих алкоголем, не излечиваются навсегда, говорится в статье.

В тестировании нового метода приняли участие 11 добровольцев. За их здоровьем наблюдали в течение девяти месяцев. За это время к зависимости вернулся один человек, пятеро стали трезвенниками, остальные выпивают время от времени, но не доходят до стадии алкоголизма, отметили авторы исследования.

Чаще всего корни алкоголизма — это психологические травмы и страхи, и МДМА в сочетании с психотерапией помогает пациентам с ними справиться, утверждают исследователи.

На первом этапе тестирования они доказали, что подобная терапия под наблюдением врачей безопасна для пациентов. На следующих этапах ученые сравнили эффективность МДМА и плацебо. Опыты проводились в больнице, рядом с пациентами на всех этапах находились психиатры и наркологи.

МДМА в сочетании с психотерапией применялось в США с 1970-го по 1985 годы, а также в Швейцарии до 1993 года.

В 2017 году американский “потребнадзор” присвоил психотерапии с использованием MDMA статус “прорывной”.

Стоит также напомнить, что ученые провели успешный эксперимент по снижению тревожности с помощью психоделиков.

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