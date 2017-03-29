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Вчені розповіли про продукт харчування, який на генному рівні знищує рак

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Популярний в індійській кулінарії довгий гострий перець – піппалі – здатний на генному рівні знищити рак. Таких висновків дійшли індійські вчені, повідомляє УНН із посиланням на Zee News.

За даними науковців, у піппалі міститься пайперлонгумін — речовина, здатна побороти рак простати, грудей, легенів, кишечника, а також лімфоми, лейкемію та пухлини мозку.

“В організмі пайперлонгумін пригнічує діяльність гена GSTP1. Саме цей ген пов’язаний із виділенням ензиму, який знаходять у пухлинах”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, охолоджена кава не викликає рак.

Також, за інформацією вчених, середземноморська дієта знижує ризик раку молочної залози.

Водночас, за словами лікаря — променевого терапевта МЦ “Клініка Спіженко” Олега Ярмака, у питаннях онкологічних захворювань найважливіше — це профілактика і раннє виявлення хвороби.

Українські Національні Новини

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