Вчені розповіли про продукт харчування, який на генному рівні знищує рак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Популярний в індійській кулінарії довгий гострий перець – піппалі – здатний на генному рівні знищити рак. Таких висновків дійшли індійські вчені, повідомляє УНН із посиланням на Zee News.
За даними науковців, у піппалі міститься пайперлонгумін — речовина, здатна побороти рак простати, грудей, легенів, кишечника, а також лімфоми, лейкемію та пухлини мозку.
“В організмі пайперлонгумін пригнічує діяльність гена GSTP1. Саме цей ген пов’язаний із виділенням ензиму, який знаходять у пухлинах”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними ВООЗ, охолоджена кава не викликає рак.
Також, за інформацією вчених, середземноморська дієта знижує ризик раку молочної залози.
Водночас, за словами лікаря — променевого терапевта МЦ “Клініка Спіженко” Олега Ярмака, у питаннях онкологічних захворювань найважливіше — це профілактика і раннє виявлення хвороби.