Ученые рассказали о продукте питания, на генетическом уровне уничтожающем рак

По данным ученых, в пиппали содержится пайперлонгумин — вещество, способное побороть рак простаты, груди, легких, кишечника, а также лимфомы, лейкемию и опухоли мозга.

“В организме пайперлонгумин подавляет деятельность гена GSTP1. Именно этот ген связан с выделением энзима, который находят в опухолях”, — говорится в сообщении.

Напомним, по данным ВОЗ, охлажденный кофе не вызывает рак.

Также, по информации ученых, средиземноморская диета снижает риск рака молочной железы.

В то же время, по словам врача — лучевого терапевта МЦ “Клиника Спиженко” Олега Ярмака, в вопросах онкологических заболеваний самое важное — это профилактика и раннее выявление болезни.