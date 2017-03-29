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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ученые рассказали о продукте питания, на генетическом уровне уничтожающем рак

Ученые рассказали о продукте питания, на генетическом уровне уничтожающем рак

Киев • УНН

 • 47972 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Популярный в индийской кулинарии длинный острый перец – пиппали – способен на генетическом уровне уничтожить рак. К таким выводам пришли индийские ученые, сообщает УНН со ссылкой на Zee News.

По данным ученых, в пиппали содержится пайперлонгумин — вещество, способное побороть рак простаты, груди, легких, кишечника, а также лимфомы, лейкемию и опухоли мозга.

“В организме пайперлонгумин подавляет деятельность гена GSTP1. Именно этот ген связан с выделением энзима, который находят в опухолях”, — говорится в сообщении.

Напомним, по данным ВОЗ, охлажденный кофе не вызывает рак.

Также, по информации ученых, средиземноморская диета снижает риск рака молочной железы.

В то же время, по словам врача — лучевого терапевта МЦ “Клиника Спиженко” Олега Ярмака, в вопросах онкологических заболеваний самое важное — это профилактика и раннее выявление болезни.

Украинские Национальные Новости

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