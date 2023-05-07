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Вчені натхенні фільмом "Володар перснів" назвали новий вид метеликів в честь "Саурона"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Вчені назвали нову групу метеликів на честь лиходія Саурона з романів «Володар перснів», пише ВВС, передає УНН.

Деталі

Експерти обрали ім'я Саурона, тому що чорні кільця на помаранчевих крилах комахи нагадали їм про всевидяще око, описане в книгах Дж. Р. Р. Толкіна.

Музей природної історії у Лондоні сподівається, що незвичайна назва приверне увагу до цього виду та допоможе провести більше досліджень.

Два види метеликів були додані до нещодавно названого роду Saurona. Saurona triangular та Saurona aurigera є першими членами групи, але очікується, що до них приєднаються багато інших видів.

Назва була обрана доктором Бланкою Хертас, хранителем метеликів у музеї, яка є частиною міжнародної команди, що описала новий рід у статті, опублікованій у науковому журналі Systematic Entomology.

Команда також виявила ще один рід метеликів, який названо Argenteria, що означає «срібну копальню», через срібні лусочки на крилах.

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