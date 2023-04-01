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Метелики є більш ефективними запилювачами, ніж бджоли - дослідження

Метелики є більш ефективними запилювачами, ніж бджоли - дослідження

Київ • УНН

 • 569523 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Метелики є більш ефективними запилювачами вночі, ніж денні запилювачі, такі як бджоли, йдеться в новому дослідженні Університету Сассекса, пише УНН з посиланням на Phys.org.

Деталі

На тлі широко поширеного занепокоєння з приводу скорочення кількості диких комах-запилювачів, таких як бджоли і метелики, дослідники Університету Сассекса виявили, що метелики є особливо важливими запилювачами для природи.

Вивчаючи 10 ділянок на південному сході Англії протягом липня 2021 року, дослідники із Сассекса виявили, що 83% відвідувань комахами квітів ожини припадає на день. У той час як метелики здійснювали менше відвідувань протягом коротших літніх ночей, але змогли запилити квіти швидше.

У результаті дослідники дійшли висновку, що метелики є більш ефективними запилювачами, ніж комахи, що літають вдень, такі як бджоли, яких традиційно вважають «працьовитими». У той час як у денних комах є більше часу для перенесення пилку, метелики роблять важливий внесок у короткі години темряви.

Фіона Метьюз, професорка біології довкілля Університету Сассекса і співавторка цього останнього дослідження, каже: "Бджоли, безсумнівно, важливі, але наша робота показала, що метелики запилюють квіти швидше, ніж денні комахи".

Комахи-запилювачі є життєво важливою частиною багатьох екологічних спільнот і дуже важливою частиною природної екосистеми. Запилювачі дозволяють рослинам плодоносити, зав'язувати насіння і розмножуватися. Це, своєю чергою, забезпечує їжу і середовище існування для низки інших істот. Таким чином, здоров'я наших екосистем здебільшого пов'язане з бджолами та іншими запилювачами. Однак здебільшого через зміну клімату та інтенсивне землеробство спостерігається повсюдне скорочення кількості диких запилювачів.

Це дослідження показує, що як нічні, так і денні запилювачі повинні бути захищені, щоб природні екосистеми могли процвітати.

Дослідження опубліковано 29 березня в PLOS ONE.

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