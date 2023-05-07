Ученые вдохновленные фильмом "Властелин колец" назвали новый вид бабочек в честь "Саурона"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Ученые назвали новую группу бабочек в честь злодея Саурона из романов «Властелин колец», пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Эксперты выбрали имя Саурона, потому что черные кольца на оранжевых крыльях насекомого напомнили им о всевидящем глазе, описанном в книгах Дж. Р. Р. Толкина.
Музей естественной истории в Лондоне надеется, что необычное название привлечет внимание к этому виду и поможет провести больше исследований.
Два вида бабочек были добавлены к недавно названному роду Saurona. Saurona triangular и Saurona aurigera являются первыми членами группы, но ожидается, что к ним присоединятся многие другие виды.
Название было выбрано доктором Бланкой Хертас, хранителем бабочек в музее, которая является частью международной команды, что описала новый род в статье, опубликованной в научном журнале Systematic Entomology.
Команда также обнаружила еще один род бабочек, названный Argenteria, что означает «серебряный рудник», из-за серебряных чешуек на крыльях.
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