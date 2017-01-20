Вчені NASA змоделювали посадку на Плутон
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У NASA за допомогою знімків з космічного апарата змоделювали посадку на Плутон, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.
Посадку на Плутон змоделювали за допомогою більш ніж 100 знімків, зроблених космічним апаратом NASA New Horizons протягом шести тижнів після наближення і обльоту Плутона у 2015 році.
На фільмі видно увесь шлях до Плутона, починаючи від найвіддаленіших фотографій, де він здається лише цяткою до крупних планів Плутона і його супутника Харона, а також посадки космічного апарата Sputnik Planitia на береговій лінії карликової планети.
Для більше реалістичної картинки, вченим місії довелося інтерполювати деякі чорно-білі кадри та забрати на знімках туманність, аби Плутон виглядав якомога чіткіше, також було з'імітовано найбільш правдивий колір планети.
Фотографії Плутона, які були використані у відео, були зроблені за допомогою потужних телескопічних камер.