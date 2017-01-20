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Ученые NASA смоделировали посадку на Плутон

Ученые NASA смоделировали посадку на Плутон

Киев • УНН

 • 21920 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В NASA с помощью снимков с космического аппарата смоделировали посадку на Плутон, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Посадку на Плутон смоделировали с помощью более чем 100 снимков, сделанных космическим аппаратом NASA New Horizons в течение шести недель после приближения и облета Плутона в 2015 году.

На фильме видно весь путь до Плутона, начиная от самих фотографий, где он кажется только точкой в ​​крупных планах Плутона и его спутника Харона, а также посадки космического аппарата Sputnik Planitia на береговой линии карликовой планеты.

Для более реалистичной картинки, ученым миссии пришлось интерполировать некоторые черно-белые кадры и забрать на снимках туманность, чтобы Плутон выглядел как можно четче, также была сымитирован  наиболее правдивый цвет планеты.

Фотографии Плутона, которые были использованы в видео, были сделаны с помощью мощных телескопических камер.

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