Ученые NASA смоделировали посадку на Плутон
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В NASA с помощью снимков с космического аппарата смоделировали посадку на Плутон, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Посадку на Плутон смоделировали с помощью более чем 100 снимков, сделанных космическим аппаратом NASA New Horizons в течение шести недель после приближения и облета Плутона в 2015 году.
На фильме видно весь путь до Плутона, начиная от самих фотографий, где он кажется только точкой в крупных планах Плутона и его спутника Харона, а также посадки космического аппарата Sputnik Planitia на береговой линии карликовой планеты.
Для более реалистичной картинки, ученым миссии пришлось интерполировать некоторые черно-белые кадры и забрать на снимках туманность, чтобы Плутон выглядел как можно четче, также была сымитирован наиболее правдивый цвет планеты.
Фотографии Плутона, которые были использованы в видео, были сделаны с помощью мощных телескопических камер.