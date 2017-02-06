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Вчені дослідили розрив у магнітному полі Землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Науковцям вдалося відстежити події, які розгорнулися після того, як у магнітному полі Землі виник тимчасовий розрив, передає УНН з посиланням на ВВС.

Вчені дослідили розрив у магнітному полі Землі

Прогалини, які іноді виникають у магнітному полі планети, не є чимось незвичайним. Однак зібрати інформацію про те, що відбувається в цей час, вдається рідко.

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Апаратура, яка відстежує космічні промені, зафіксувала, що розрив пов'язаний з різким зростанням інтенсивності таких променів.

Розрив у магнітному полі виник через те, що заряджені частинки, які летіли від Сонця на високій швидкості, бомбардували Землю.

Мюонний телескоп GRAPES-3, розташований у Лабораторії космічних променів (ЛКП) у місті Уті, що на півдні Індії, 22 червня 2015 року зафіксував імпульс галактичних космічних променів з енергією 20 гігаелектронвольт (ГеВ).

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"У цьому випадку в магнітному полі виник розрив усього на дві години, а потім усе повернулося до звичайного стану. Сила магнітного поля зменшилася лише на 2%", - розповів ВВС доктор Суніл Ґупта, провідний науковець у ЛКП.

Магнітне поле землі, відоме як магнітосфера, має радіус близько мільйона кілометрів. Воно захищає біосферу планети від постійного потоку радіації, що надходить з Сонця і з космосу.

На Сонці періодично відбуваються так звані корональні викиди маси, коли зірка викидає в космос масивні хмари заряджених частинок. Кожен такий викид може містити мільярди тонн зарядженого газу чи плазми.

Гігантська хмара плазми, яку в 2015 році викинула сонячна корона, сильно стиснула магнітосферу Землі і спричинила потужну геомагнітну бурю. Це, в свою чергу, викликало північне сяйво, а також призвело до перебоїв з радіосигналами у багатьох країнах, розташованих у північних широтах.

Математична симуляція цієї події, яку виконала команда з GRAPES-3, показала, що під натиском сонячної плазми магнітне поле Землі тимчасово привідкрилося, дозволивши галактичним космічним променям з нижчими енергіями проникнути в атмосферу.

За словами доктора Ґупти, заміри цього двогодинного розриву, проведені в Лабораторії космічних променів, "дають нам глибшу інформацію про значно більшу ділянку космосу, ніж інструменти, які працюють на супутниках".

Така масштабна подія, яка потенційно матиме вплив на людську інфраструктуру, може повторитися в будь-який час. Тож учені намагаються поліпшити прогнози так званої космічної погоди.

"Вони можуть спричиняти короткі замикання в енергомережах, наприклад у високовольтних трансформаторах, які постачають струм до наших міст, викликати збій у роботі супутників зв'язку, що впливатиме, наприклад, на інтернет і мобільні телефони, і мають вплив на все, що використовує електрику", - каже доктор Річард Гаррісон з Лабораторії Рутфорда Апплтона у Оксфордширі, Британія.

Науковці з ЛКП сподіваються, що величезна кількість нових даних, які тепер стали їм доступні, допоможуть краще передбачати такі події і готуватися до них.

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