Ученые исследовали разрыв в магнитном поле Земли

Пробелы, которые иногда возникают в магнитном поле планеты, не является чем-то необычным. Однако собрать информацию о том, что происходит в это время, удается редко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Магнитное поле Земли скоро "перевернется" - НАСА

Аппаратура, которая отслеживает космические лучи, зафиксировала, что разрыв связан с резким ростом интенсивности таких лучей.

Разрыв в магнитном поле возник из-за того, что заряженные частицы, которые летели от Солнца на высокой скорости, бомбардировали Землю.

Мюонный телескоп GRAPES-3, расположенный в Лаборатории космических лучей (ЛКП) в городе Ути, что на юге Индии, 22 июня 2015 года зафиксировал импульс галактических космических лучей с энергией 20 гигаэлектронвольт (ГэВ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые выяснили истинную причину магнитного поля, которое генерирует ядро Земли

"В этом случае в магнитном поле возник разрыв всего на 2 часа, а потом все вернулось к обычному состоянию. Сила магнитного поля уменьшилась только на 2%", - рассказал ВВС доктор Сунил Гупта, ведущий ученый в ЛКП.

Магнитное поле земли, известное как магнитосфера, имеет радиус около миллиона километров. Оно защищает биосферу планеты от постоянного потока радиации, поступающей из Солнца и из космоса.

На Солнце периодически происходят так называемые корональные выбросы массы, когда звезда выбрасывает в космос массивные облака заряженных частиц. Каждый такой выброс может содержать миллиарды тонн заряженного газа или плазмы.

Гигантское облако плазмы, которую в 2015 году выбросила солнечная корона, сильно сжало магнитосферу Земли и вызвало мощную геомагнитную бурю. Это, в свою очередь, вызвало северное сияние, а также привело к перебоям с радиосигналами во многих странах, расположенных в северных широтах.

Математическая симуляция этого события, которую выполнила команда с GRAPES-3, показала, что под натиском солнечной плазмы магнитное поле Земли временно приоткрылось, позволив галактическим космическим лучам с более низкими энергиями проникнуть в атмосферу.

По словам доктора Гупта, замеры этого двухчасового разрыва, проведенные в Лаборатории космических лучей, "дают нам более глубокую информацию о значительно большем участке космоса, чем инструменты, которые работают на спутниках".

Такое масштабное событие, которое потенциально будет иметь влияние на человеческую инфраструктуру, может повториться в любое время. Поэтому ученые пытаются улучшить прогнозы так называемой космической погоды.

"Они могут вызывать короткие замыкания в энергосетях, например в высоковольтных трансформаторах, которые поставляют ток в наши города, вызвать сбой в работе спутников связи, влиять, например, на интернет и мобильные телефоны, и влияют на все, что использует электричество", - говорит доктор Ричард Гаррисон из Лаборатории Рутфорда Апплтон в Оксфордшире, Великобритания.

Ученые из ЛКП надеются, что огромное количество новых данных, которые теперь стали им доступны, помогут лучше предусматривать такие события и готовиться к ним.