Вбивцю студентки засудили до довічного ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Чоловіка, який вбив студентку в Умані, засудили до довічного ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Так, 4 січня цього року сталось вбивство студентки в Умані. Встановлено, що вбивцею виявився майстер-тату, з яким загибла познайомилась в інтернеті. Чоловік зробив студентці тату після чого наніс 16 ударів кухонним ножем у живіт та груди. Він пробув із уже мертвою дівчиною в квартирі до сьомої ранку, зібрав золото, техніку і втік.
Апеляційний суд Черкаської області переглянув вирок Уманського міськрайонного суду, яким 21-річного уродженця Одеської області визнано винним та засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України та засудили до довічного ув'язнення.