Убийцу студентки приговорили к пожизненному заключению
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Мужчину, который убил студентку в Умани, приговорили к пожизненному заключению. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Так, 4 января этого года произошло убийство студентки в Умани. Установлено, что убийцей оказался мастер-тату, с которым погибшая познакомилась в интернете. Мужчина сделал студентке тату после чего нанес 16 ударов кухонным ножом в живот и грудь. Он пробыл с уже мертвой девушкой в квартире до семи утра, собрал золото, технику и убежал.
Апелляционный суд Черкасской области пересмотрел приговор Уманского горрайонного суда, которым 21-летнего уроженца Одесской области признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины и приговорено к пожизненному заключению.