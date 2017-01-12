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Вбивцю посла РФ в Анкарі поховають на безіменному цвинтарі

Вбивцю посла РФ в Анкарі поховають на безіменному цвинтарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Мевлюта Мерта Алтинташа, убивцю посла Росії в Анкарі Андрія Карлова, тіло якого відмовилися забирати з моргу його рідні, буде поховано на безіменному цвинтарі, передає УНН з посиланням на Anadolu.

За інформацією видання, наразі вирішуються процедурні питання в зв'язку з похоронами.

Відповідно до законодавства, рідні могли забрати тіло М.Алтинташа протягом 15 днів, тоді як воно перебуває в морзі вже 24 дні.

Після завершення всіх процедур тіло нападника буде передано представникам місцевого муніципалітету для поховання на безіменному цвинтарі.

Напад на А.Карлова стався 19 грудня під час виступу на відкритті виставки в Анкарі. Нападник був убитий під часі поліцейської операції. Російський посол помер від отриманих поранень.

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