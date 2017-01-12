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Актуальное
Убийцу посла РФ в Анкаре похоронят на безымянном кладбище

Убийцу посла РФ в Анкаре похоронят на безымянном кладбище

Киев • УНН

 • 8621 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Мевлюта Мерта Алтинташа, убийцу посла России в Анкаре Андрея Карлова, тело которого отказались забирать из морга его родные, похоронят на безымянном кладбище, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

По информации издания, в настоящее время решаются процедурные вопросы в связи с похоронами.

В соответствии с законодательством, родные могли забрать тело М.Алтинташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.

После завершения всех процедур тело нападающего будет передано представителям местного муниципалитета для захоронения на безымянном кладбище.

Нападение на А.Карлова произошло 19 декабря во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Нападавший был убит во времени полицейской операции. Российский посол скончался от полученных ранений.

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