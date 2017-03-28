Вбивцю Д.Вороненкова поховали у Павлограді
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 28 березня. УНН. На Дніпропетровщині поховали кілера, який застрелив російського депутата Дениса Вороненкова у центрі Києва. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Павла Паршова 1988 року народження, який 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Д.Вороненкова, поховали сьогодні на Павлоградському кладовищі.
Присутні від коментарів відмовились.
Нагадаємо, 23 березня у Києві застрелили колишнього депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.