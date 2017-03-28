Убийцу Д.Вороненкова похоронили в Павлограде
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 28 марта. УНН. В Днепропетровской области похоронили киллера, застрелившего российского депутата Дениса Вороненкова в центре Киева. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Павла Паршова 1988 года рождения, который 23 марта в центре Киева расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова, похоронили сегодня на Павлоградском кладбище.
Присутствующие от комментариев отказались.
Напомним, 23 марта в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова .
Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний впоследствии скончался в больнице .