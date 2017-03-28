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Убийцу Д.Вороненкова похоронили в Павлограде

Убийцу Д.Вороненкова похоронили в Павлограде

Киев • УНН

 • 21152 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 28 марта. УНН. В Днепропетровской области похоронили киллера, застрелившего российского депутата Дениса Вороненкова в центре Киева. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Павла Паршова 1988 года рождения, который 23 марта в центре Киева расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова, похоронили сегодня на Павлоградском кладбище.

Присутствующие от комментариев отказались.

Напомним, 23 марта в Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова .

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний впоследствии скончался в больнице .

 

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