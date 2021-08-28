Вбивця сенатора Роберта Кеннеді може вийти на свободу з 16-ї спроби

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Двоє з живих синів Кеннеді, Роберт Ф. Кеннеді-молодший і Дуглас Кеннеді, підтримали звільнення під час 16-ї спроби Сірхана отримати умовно-дострокове звільнення, однак кілька інших дітей Кеннеді рішуче виступили проти цього кроку.

Комісія рекомендувала умовно-дострокове звільнення, але зауважила, що рішення ще не остаточне. Незважаючи на рекомендацію про звільнення, рішення ради може бути скасовано губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом, який визначить, чи відповідає умовно-дострокове звільнення питанням громадської безпеки, і, це може зайняти кілька місяців.

Хоча це було 16-те слухання у справі про умовно-дострокове звільнення Сірхана, прокуратура штату вперше не виступила проти його звільнення.

Вбивство сенатора Кеннеді

Сірхан застрелив Кеннеді на кухні готелю "Амбасадор" в Лос-Анджелесі після передвиборної кампанії, в якій Кеннеді святкував перемогу в гонці над демократами на пост президента. У 1968 році 42-річний Кеннеді, молодший брат убитого президента Джона Ф. Кеннеді, був головним претендентом на висунення в президенти від демократів проти віце-президента Хьюберта Хамфрі і сенатора Юджина Маккарті.

Сірхан був визнаний винним у вбивстві Кеннеді і пораненні п'яти осіб під час стрілянини 5 червня 1968 року.

Спочатку засуджений до смертної кари за вбивство, вирок Сірхану був замінений на довічне ув'язнення в 1972 році після того, як Верховний суд штату Каліфорнія оголосив смертну кару неконституційною.