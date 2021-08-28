Вбивця сенатора Роберта Кеннеді може вийти на свободу з 16-ї спроби

ukru
17 березня, 19:38 • 103471 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 132403 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 190983 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 160834 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 158866 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164582 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 181000 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150383 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159525 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176205 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 60158 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 50146 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 39611 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 32835 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 70799 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 190976 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 167468 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 263944 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 259872 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 387743 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 65721 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 73944 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 71480 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 103003 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112929 перегляди
Актуальне
Вбивця сенатора Роберта Кеннеді може вийти на свободу з 16-ї спроби

Вбивця сенатора Роберта Кеннеді може вийти на свободу з 16-ї спроби

Київ • УНН

 • 27295 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сірхан Сірхан, людина, засуджена за вбивство сенатора Роберта Ф. Кеннеді в 1968 році, був рекомендований до умовно-дострокового звільнення в п'ятницю. Після 53 років перебування у в'язниці, доля 77-річного ув'язненого тепер в руках губернатора Каліфорнії. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Двоє з живих синів Кеннеді, Роберт Ф. Кеннеді-молодший і Дуглас Кеннеді, підтримали звільнення під час 16-ї спроби Сірхана отримати умовно-дострокове звільнення, однак кілька інших дітей Кеннеді рішуче виступили проти цього кроку.

Комісія рекомендувала умовно-дострокове звільнення, але зауважила, що рішення ще не остаточне. Незважаючи на рекомендацію про звільнення, рішення ради може бути скасовано губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом, який визначить, чи відповідає умовно-дострокове звільнення питанням громадської безпеки, і, це може зайняти кілька місяців.

Хоча це було 16-те слухання у справі про умовно-дострокове звільнення Сірхана, прокуратура штату вперше не виступила проти його звільнення.

Вбивство сенатора Кеннеді

Сірхан застрелив Кеннеді на кухні готелю "Амбасадор" в Лос-Анджелесі після передвиборної кампанії, в якій Кеннеді святкував перемогу в гонці над демократами на пост президента. У 1968 році 42-річний Кеннеді, молодший брат убитого президента Джона Ф. Кеннеді, був головним претендентом на висунення в президенти від демократів проти віце-президента Хьюберта Хамфрі і сенатора Юджина Маккарті.

Сірхан був визнаний винним у вбивстві Кеннеді і пораненні п'яти осіб під час стрілянини 5 червня 1968 року.

Спочатку засуджений до смертної кари за вбивство, вирок Сірхану був замінений на довічне ув'язнення в 1972 році після того, як Верховний суд штату Каліфорнія оголосив смертну кару неконституційною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами