Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу с 16-й попытки

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сирхан Сирхан, человек, осужденный за убийство сенатора Роберта Ф. Кеннеди в 1968 году, был рекомендован к условно-досрочному освобождению в пятницу. После 53 лет пребывания в тюрьме, судьба 77-летнего заключенного теперь в руках губернатора Калифорнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.