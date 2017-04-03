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Вбивця міліціонера отримав довічне ув'язнення на Харківщині

Вбивця міліціонера отримав довічне ув'язнення на Харківщині

Київ • УНН

 • 10061 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Харківська прокуратура в апеляції домоглася довічного ув’язнення для вбивці міліціонера. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

"Рішенням апеляційного суду підозрюваного визнано винним у незаконному виготовленні та зберіганні вогнепальної зброї, опорі працівникам міліції, вбивстві та замаху на вбивство працівників міліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня 2010 року при патрулюванні території працівники міліції зупинили підозрілого юнака для перевірки документів. Той привернув їхню увагу теплим одягом та рукавичками в липневу спеку, а також великою сумкою. На вимогу міліціонерів пред'явити документи молодий чоловік несподівано застосував балончик зі сльозоточивим газом та кинувся бігти. Правоохоронці вирішили наздогнати втікача. Тоді останній, сховавшись за деревом, розстріляв із автомата одного з патрульних, міліціонер загинув на місці.

Вранці наступного дня стрілець поранив ще двох працівників міліції. Останні прийшли перевірити зареєстровану мисливську зброю, яку зберігав батько підсудного. У сейфі зі зброєю батька знаходився і саморобний автомат, перероблений з макету, з запахом пороху.

Син, передбачуючи затримання, сховався на горищі. Звідти почав відстрілюватися. Поранив двох правоохоронців, але отримав поранення і сам, після чого його затримали.

У жовтні 2012 року Червонозаводський районний суд м. Харкова оголосив вбивці вирок, призначивши покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Проте захист добився пом'якшення вироку до 15 років ув'язнення.

Наразі вирішення суду переглянуте, зловмиснику призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у вбивстві адвоката на Рівненщині підозрюють тернопільського прокурора.

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