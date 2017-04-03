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Убийца милиционера получил пожизненное в Харьковской области

Убийца милиционера получил пожизненное в Харьковской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Харьковская прокуратура в апелляции добилась пожизненного заключения для убийцы милиционера. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Решением апелляционного суда подозреваемый признан виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия, сопротивлении работникам милиции, убийстве и покушении на убийство сотрудников милиции", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля 2010 при патрулировании территории сотрудники милиции остановили подозрительного молодого парня для проверки документов. Тот привлек их внимание теплой одеждой и перчатками в июльскую жару, а также большой сумкой. По требованию милиционеров предъявить документы молодой человек неожиданно применил баллончик со слезоточивым газом и бросился бежать. Правоохранители решили догнать беглеца. Тогда последний, спрятавшись за деревом, расстрелял из автомата одного из патрульных, милиционер погиб на месте.

Утром следующего дня стрелок ранил еще двух работников милиции. Последние пришли проверить зарегистрированное охотничье оружие, которое хранил отец подсудимого. В сейфе с оружием отца находился и самодельный автомат, переделанный из макета, с запахом пороха.

Сын, предвидя задержания, скрылся на чердаке. Оттуда начал отстреливаться. Ранил двух стражей порядка, но получил ранения и сам, после чего его задержали.

В октябре 2012 года Червонозаводский районный суд. Харькова объявил убийцы приговор, назначив наказание в виде пожизненного лишения свободы. Однако защита добился смягчения приговора до 15 лет заключения.

Сейчас решения суда пересмотрено, злоумышленнику назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщал УНН, в убийстве адвоката в Ровенской подозревают тернопольского прокурора.

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