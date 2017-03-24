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Вбивця Д.Вороненкова служив у батальйоні “Донбас”

Вбивця Д.Вороненкова служив у батальйоні “Донбас”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Чоловік, який стріляв у екс-депутат Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні "Донбас"ю. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Скільки часу тривала служба у батальйоні не уточнюється. Однак раніше повідомлялося, що вбився мав при собі посвідчення учасника бойових дій. Хоча не виключається, що посвідчення могло бути підробленим.

Раніше джерело УНН повідомило, що у кілера, який стріляв у екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, знайшли службове посвідчення Національної гвардії.

Як повідомив Генпрокурор, правоохоронці виявили у кілера, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, службове посвідчення. За документами він є громадянином України.

23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Стрілок помер у лікарні.

Українські Національні Новини

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