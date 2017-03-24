Вбивця Д.Вороненкова служив у батальйоні “Донбас”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Чоловік, який стріляв у екс-депутат Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні "Донбас"ю. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Скільки часу тривала служба у батальйоні не уточнюється. Однак раніше повідомлялося, що вбився мав при собі посвідчення учасника бойових дій. Хоча не виключається, що посвідчення могло бути підробленим.
Раніше джерело УНН повідомило, що у кілера, який стріляв у екс-депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, знайшли службове посвідчення Національної гвардії.
Як повідомив Генпрокурор, правоохоронці виявили у кілера, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, службове посвідчення. За документами він є громадянином України.
23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Стрілок помер у лікарні.