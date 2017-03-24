Убийца Д.Вороненкова служил в батальоне "Донбасс"

Сколько времени продолжалась служба в батальоне не уточняется. Однако ранее сообщалось, что убийца имел при себе удостоверение участника боевых действий. Хотя не исключается, что удостоверение могло быть поддельным.

Ранее источник УНН сообщил, что у киллера, стрелявшего в экс-депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, нашли служебное удостоверение Национальной гвардии.

Как сообщил Генпрокурор, правоохранители обнаружили у киллера, стрелявшего в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служебное удостоверение. По документам он является гражданином Украины.

23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Стрелок скончался в больнице.