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Убийца Д.Вороненкова служил в батальоне "Донбасс"

Убийца Д.Вороненкова служил в батальоне "Донбасс"

Киев • УНН

 • 16138 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Стрелявший у экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служил в добровольческом батальоне "Донбасс". Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Сколько времени продолжалась служба в батальоне не уточняется. Однако ранее сообщалось, что убийца имел при себе удостоверение участника боевых действий. Хотя не исключается, что удостоверение могло быть поддельным.

Ранее источник УНН сообщил, что у киллера, стрелявшего в экс-депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, нашли служебное удостоверение Национальной гвардии.

Как сообщил Генпрокурор, правоохранители обнаружили у киллера, стрелявшего в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служебное удостоверение. По документам он является гражданином Украины.

23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Стрелок скончался в больнице.

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