Вбивця 7-річної Марії Борисової перед затриманням намагався вчинити самогубство - Клименко

Цитата

“Цей жорстокий злочин на Херсонщині сколихнув країну. Маленьку дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців та волонтерів, знайшли мертвою в мішку. Удушення та сліди зґвалтування...

Відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих. Бо закинуту недобудову перевіряли не один раз. У колі підозрюваних опинилися всі без винятку мешканці села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні”, — розповів Клименко.

Деталі

Він додав, що після оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю та ґвалтівника.

“Щоби його „взяти“, потрібно було до дрібниць зібрати докази та отримати попередні висновки експертиз. Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами. Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недочоловіка, щоб він відповів за свої вчинки”, — розповів голова Нацполіції.

Що передувало

Раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової з Херсонщини затримали і взяли під варту.

Що сталося

11 березня у недобудованій нежитловій споруді на Херсонщині знайшли труп безвісти зниклої 7-річної дівчинки, пошуки якої тривали 4 доби.

Поліцейські встановили, що смерть дитини була насильницькою. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення.

Кримінальне провадження відкрито за п. 2 ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України, а саме — умисне вбивство малолітньої дитини.