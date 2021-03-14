Убийца 7-летней Марии Борисовой перед задержанием пытался совершить самоубийство - Клименко

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“Это жестокое преступление на Херсонщине всколыхнуло страну. Маленькую девочку, которую в течение четырех дней искали сотни правоохранителей и волонтеров, нашли мертвой в мешке. Удушения и следы изнасилования...

Сразу было понятно, что тело подбросил кто-то из местных. Потому заброшенный недострой проверяли не один раз. В кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи”, — рассказал Клименко.

Детали

Он добавил, что после оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника.

“Чтобы его „взять“, нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз. Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами. Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недомужчину, чтобы он ответил за свои поступки”, — рассказал председатель Нацполиции.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой из Херсона задержали и взяли под стражу.

Что произошло

11 марта в недостроенной нежилой постройке на Херсонщине нашли труп без вести пропавшей 7-летней девочки, поиски которой продолжались 4 суток.

Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.

Уголовное производство открыто по п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка.