Вбивць громадського активіста судитимуть на Тернопільщині

Так, 26 травня близько 23-ї години двоє невідомих нанесли тілесні ушкодження депутату Кременецького міської ради Тернопільської області.

Встановлено, що загиблим виявився житель міста Кременець, 1968 року народження, громадський активіст, член ГО “Народна рада”, депутат Кременецького міської ради Віталій Ващенко. Так, чоловіка побили на території його нежитлового двору, де він займався підприємницькою діяльністю.

Слідство встановило чотирьох осіб, причетних до скоєння вбивства. Матеріали стосовно замовника злочину виділено в окреме провадження, в межах якого вживаються відповідні заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурором скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) п. 4,6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України.