Убийц общественного активиста будут судить в Тернопольской области

Так, 26 мая около 23 часов двое неизвестных нанесли телесные повреждения депутату Кременецкого городского совета Тернопольской области.

Установлено, что погибшим оказался житель города Кременец, 1968 года рождения, общественный активист, член ОО "Народный совет", депутат Кременецкого городского совета Виталий Ващенко. Так, мужчину избили на территории его нежилого двора, где он занимался предпринимательской деятельностью.

Следствие установило четырех человек, причастных к совершению убийства. Материалы в отношении заказчика преступления выделено в отдельное производство, в рамках которого принимаются соответствующие меры по привлечению его к уголовной ответственности.

Прокурором направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) п. 4,6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.