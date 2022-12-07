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Вбивство журналіста Хашоггі: суддя відхилив позов проти саудівського принца. Байден надав йому імунітет

Вбивство журналіста Хашоггі: суддя відхилив позов проти саудівського принца. Байден надав йому імунітет

Київ • УНН

 • 828639 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Федеральний суддя у Вашингтоні відхилив позов , поданий нареченою убитого журналіста Джамаля Хашоггі проти наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана , пославшись на надання президентом Байденом імунітету. Про це інформує Reuters, передає УНН.

Деталі

Окружний суддя США Джон Бейтс припустив, що він не хотів відхиляти позов, але не мав вибору, враховуючи рішення адміністрації Байдена.

«Незважаючи на занепокоєння суду, враховуючи як обставини призначення бін Салмана, так і обвинувачення, що заслуговують на довіру в його причетності до вбивства Хашоггі, Сполучені Штати повідомили суду, що він недоторканний», - написав Бейтс у постанові.

Посилаючись на обставини призначення принца Мухаммеда главою держави, Бейтс мав на увазі той факт, що у вересні король Саудівської Аравії Салман своїм королівським указом призначив принца Мухаммеда прем'єр-міністром.

Наречена Хашоггі, Хатідже Ченгіз, сказала про прийняте тоді рішення: «Джамаль сьогодні знову помер».

Контекст

Хашоггі було вбито і розчленовано у жовтні 2018 року саудівськими агентами в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Ця операція, як вважає американська розвідка, була замовлена принцом Мухаммедом.

Принц заперечував замовлення на вбивство Хашоггі, але пізніше визнав, що це сталося під його наглядом.

Адвокати Міністерства юстиції США заявили в листопадовому судовому позові, що адміністрація Байдена визначила, що принц Мохаммед, «як чинний глава іноземного уряду, має імунітет глави держави від юрисдикції судів США в результаті цієї посади».

Хашоггі розкритикував політику спадкоємця в колонках Washington Post. Він вирушив до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб отримати документи, необхідні для одруження з Ченгіз, громадянкою Туреччини.

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