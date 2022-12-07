Убийство журналиста Хашогги: судья отклонил иск против саудовского принца. Байден предоставил ему иммунитет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Федеральный судья в Вашингтоне отклонил иск, поданный невестой убитого журналиста Джамаля Хашогги против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сославшись на предоставление президентом Байденом иммунитета. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Окружной судья США Джон Бейтс предположил, что он не хотел отклонять иск, но не имел выбора, учитывая решение администрации Байдена.
«Несмотря на обеспокоенность суда, учитывая как обстоятельства назначения бин Салмана, так и заслуживающие доверия в его причастности к убийству Хашогги обвинения, Соединенные Штаты сообщили суду, что он неприкосновен», - написал Бейтс в постановлении.
Ссылаясь на обстоятельства назначения принца Мухаммеда главой государства, Бейтс подразумевал тот факт, что в сентябре король Саудовской Аравии Салман своим королевским указом назначил принца Мухаммеда премьер-министром.
Невеста Хашогги, Хатидже Ченгиз, сказала о принятом тогда решении: «Джамаль сегодня снова умер».
Контекст
Хашогги был убит и расчленен в октябре 2018 года саудовскими агентами в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Эта операция, как считает американская разведка, была заказана принцем Мухаммедом.
Принц отрицал заказ на убийство Хашогги, но позже признал, что это произошло под его наблюдением.
Адвокаты Министерства юстиции США заявили в ноябрьском судебном иске, что администрация Байдена определила, что принц Мохаммед, «как действующий глава иностранного правительства, имеет иммунитет главы государства от юрисдикции судов США в результате этой должности».
Хашогги раскритиковал политику наследника в колонках Washington Post. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы, необходимые для женитьбы на Ченгиз, гражданке Турции.