Вбивство Вороненкова: обвинуваченого забрали в лікарню
Київ • УНН
КИІВ. 6 серпня. УНН. Обвинуваченого у співучасті у вбивстві Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенка лікарі забрали у лікарню через виснаження, передає УНН.
"Ми вважаємо, що через інтоксикацію організму через голодування підозрюваного необхідно доставити в лікарню", - повідомив медик швидкої допомоги під час судового засідання.
Захисник Анна Козаченко погодилася з лікарями.
"Зважаючи на стан здоров'я, я вважаю неможливим продовження засідання", - повідомила захисник Ярослава Тарасенка.
Суд оголосив технічну перерву до 16 години, аби встановити можливість прийняття участі Тарасенком у засіданні сьогодні.
Нагадаємо, у Шевченківському районному суді Києва під час підготовчого засідання обвинувачений у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко втратив свідомість.
Підозрюваний у вбивстві Вороненкова Тарасенко раніше оголосив голодування.