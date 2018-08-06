Убийство Вороненкова: обвиняемого забрали в больницу

"Мы считаем, что из-за интоксикации организма из-за голодовки подозреваемого необходимо доставить в больницу", - сообщил медик скорой помощи во время судебного заседания.

Защитник Анна Козаченко согласилась с врачами.

"Учитывая состояние здоровья, я считаю невозможным продолжение заседания", - сообщила защитник Ярослава Тарасенко.

Суд объявил технический перерыв до 16 часов, чтобы установить возможность принятия участия Тарасенко в заседании сегодня.

Напомним, в Шевченковском районном суде Киева во время подготовительного заседания обвиняемый в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко потерял сознание.

Подозреваемый в убийстве Вороненкова Тарасенко ранее объявил голодовку.