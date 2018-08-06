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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30665 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 94420 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121342 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129065 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167731 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152823 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140660 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130395 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Убийство Вороненкова: обвиняемого забрали в больницу

Убийство Вороненкова: обвиняемого забрали в больницу

Киев  •  УНН

 • 7916 просмотра

Киив. 6 августа. УНН. Обвиняемого в соучастии в убийстве Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенко врачи забрали в больницу из-за истощения, передает УНН.

"Мы считаем, что из-за интоксикации организма из-за голодовки подозреваемого необходимо доставить в больницу", - сообщил медик скорой помощи во время судебного заседания.

Защитник Анна Козаченко согласилась с врачами.

"Учитывая состояние здоровья, я считаю невозможным продолжение заседания", - сообщила защитник Ярослава Тарасенко.

Суд объявил технический перерыв до 16 часов, чтобы установить возможность принятия участия Тарасенко в заседании сегодня.

Напомним, в Шевченковском районном суде Киева во время подготовительного заседания обвиняемый в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко потерял сознание.

Подозреваемый в убийстве Вороненкова Тарасенко ранее объявил голодовку.

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