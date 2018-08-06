Убийство Вороненкова: обвиняемого забрали в больницу
Киев • УНН
Киив. 6 августа. УНН. Обвиняемого в соучастии в убийстве Дениса Вороненкова Ярослава Тарасенко врачи забрали в больницу из-за истощения, передает УНН.
"Мы считаем, что из-за интоксикации организма из-за голодовки подозреваемого необходимо доставить в больницу", - сообщил медик скорой помощи во время судебного заседания.
Защитник Анна Козаченко согласилась с врачами.
"Учитывая состояние здоровья, я считаю невозможным продолжение заседания", - сообщила защитник Ярослава Тарасенко.
Суд объявил технический перерыв до 16 часов, чтобы установить возможность принятия участия Тарасенко в заседании сегодня.
Напомним, в Шевченковском районном суде Киева во время подготовительного заседания обвиняемый в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Ярослав Тарасенко потерял сознание.
Подозреваемый в убийстве Вороненкова Тарасенко ранее объявил голодовку.